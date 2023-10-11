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Шахтар минулого сезону заробив майже 6 млрд грн

Сьогодні 11:01 193 0
Шахтар минулого сезону заробив майже 6 млрд грн

Шахтар опублікував річний звіт з підсумками діяльності донецького клубу в сезоні 2022/23.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Загальний показник доходів гірників з урахуванням ПДВ за підсумками минулого сезону склав 5 мільярдів 992 мільйони гривень.

4 мільярди 29 мільйонів гривень - це доходи від продажу та оренди гравців.

Доходи клубу від УЄФА та ФІФА склали 1 мільярд 606 мільйонів гривень.

Доходи від комерційної діяльності - 357 мільйонів гривень.

За сезон 2022/23 до бюджетів усіх рівнів Шахтар сплатив 566 мільйонів 936 тисяч гривень податків.

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