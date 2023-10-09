Тудор відмовив Салернітані та готовий очолити Наполі

Джерело - tribuna.com.
Салернітана розглядала варіант з призначенням на посаду головного тренера команди Ігора Тудора.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За даними джерела, 45-річний хорват відхилив пропозицію італійського клубу.
Протягом останніх 10 днів у Тудора були деякі розмови з "Наполі". Тренер висловив готовність у разі чого замінити на чолі команди Руді Грсію.
Після 8 турів Серії А Наполі йде на 5 місці, а Салернітана - на 19-му.
Нагадаємо, що влітку цього року Тудор покинув Марсель через розбіжності з керівництвом клубу.