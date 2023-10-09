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Тудор відмовив Салернітані та готовий очолити Наполі

Ігор Тудор може повернутися у Серію А
Сьогодні 21:23 157 0
Тудор відмовив Салернітані та готовий очолити Наполі
Фото - Getty Images
#Наполі, #Салернітана, #Ігор Тудор

Джерело - tribuna.com.

Салернітана розглядала варіант з призначенням на посаду головного тренера команди Ігора Тудора.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За даними джерела, 45-річний хорват відхилив пропозицію італійського клубу.

Протягом останніх 10 днів у Тудора були деякі розмови з "Наполі". Тренер висловив готовність у разі чого замінити на чолі команди Руді Грсію.

Після 8 турів Серії А Наполі йде на 5 місці, а Салернітана - на 19-му.

Нагадаємо, що влітку цього року Тудор покинув Марсель через розбіжності з керівництвом клубу.

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