Інасіу зацікавив Манчестер Юнайтед

Центрбек Спортінга може змінити клуб

Манчестер Юнайтед планує посилити позицію центрального захисника, і у список потенційних вхідних трансферів червоні дияволи додали Гонсалу Інасіу з лісабонського Спортінга.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

22-річний португалець зацікавив манкуніанців, проте він є лише одним із кандидатів на посилання позиції центрбека в МЮ.

У шорт-лист Манчестер Юнайтед також входять Антоніо Сілва з Бенфіки, Жан-Клер Тодібо з Ніцци та Едмонд Тапсоба з леверкузенського Баєра.

Щодо Інасіу, то портал Transfermarkt оцінює його в 30 мільйонів євро. Всього на рахунку португальського центрбека 132 поєдинки за першу команду Спортінга, в яких він забив 11 голів та віддав 8 асистів.

Раніше легенда Манчестер Юнайтед знищив Онана за матч з Баварією.