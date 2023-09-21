Легенда Манчестер Юнайтед знищив Онана за матч з Баварією

Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана помилився в епізоді з голом Лероя Сане у матчі з Баварією.

Про це розповів ексзахисник МЮ Ріо Фердінанд.

"Вся вина лежить на ньому - це був простий сейв. З цим ударом неважко впоратися. Тут він мав виручати.

"Це уособлення Манчестер Юнайтед цього сезону. Більшість голів, які вони пропустили цього сезону, могли б бути складнішими для суперника. Він не стикався з чимось особливим", - сказав Фердінанд.