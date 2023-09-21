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Легенда Манчестер Юнайтед знищив Онана за матч з Баварією

Ріо Фердінанд прокоментував гру Онана
Сьогодні 09:42 281 0
Легенда Манчестер Юнайтед знищив Онана за матч з Баварією
Фото - Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Ріо Фердінанд, #Андре Онана

Джерело - isport.ua.

Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана помилився в епізоді з голом Лероя Сане у матчі з Баварією.

Про це розповів ексзахисник МЮ Ріо Фердінанд.

"Вся вина лежить на ньому - це був простий сейв. З цим ударом неважко впоратися. Тут він мав виручати.

"Це уособлення Манчестер Юнайтед цього сезону. Більшість голів, які вони пропустили цього сезону, могли б бути складнішими для суперника. Він не стикався з чимось особливим", - сказав Фердінанд.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед виклав за Онана цього літа понад 50 млн євро. За шість матчів у футболці манкуніанців голкіпер пропустив 12 голів.

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