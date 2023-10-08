Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця

Джерело - Чемпіон.
28 липня 2023 року стартував футбольний сезон 2023/24 в українській Прем'єр-лізі. Пропонуємо Вашій увазі календар та результати матчів.
У календарі переважної кількості турів вказано базові дати матчів. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу матчу календар буде оновлюватися.
Календар та результати матчів УПЛ-2023/24:
Перше коло
1 тур. 28 липня 2023 рік
- 17:00. Оболонь - Колос - 0:0
- 19:00. Верес - Полісся - 0:2
29 липня 2023 рік
- 15:00. Рух - Зоря - 2:1
- 17:00. Металіст 1925 - Шахтар - 1:2
30 липня 2023 рік
- 15:00. ЛНЗ - Чорноморець - 0:2
- 17:00. Динамо - Минай - 4:1
- 19:00. Олександрія - Кривбас - 1:0
- Ворскла - Дніпро-1 - перенесено
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ
2 тур.
2 серпня 2023 рік
- 17:00. Верес - Шахтар - 1:1
4 серпня 2023 рік
- 17:00. Оболонь - Динамо - 2:4
5 серпня 2023 рік
- 15:00. Минай - ЛНЗ - 0:3
- 19:00. Олександрія - Металіст 1925 - 1:0
6 серпня 2023 рік
- 15:00. Дніпро-1 - Полісся - 2:1
- 17:00. Колос - Чорноморець - 2:0
- 17:00. Зоря - Кривбас - 1:3
- 19:00. Рух - Ворскла - 4:1
3 тур.
12 серпня 2023 рік
- 15:00. Чорноморець - Оболонь - 2:0
- 17:00. Колос - Верес - 2:0
- 17:00. Полісся - Рух - 0:1
13 серпня 2023 рік
- 13:00. Минай - Дніпро-1 - 1:1
- 15:00. Ворскла - Зоря - 1:2
- 17:00. Кривбас - ЛНЗ - 2:0
14 серпня 2023 рік
- 17:00. Шахтар - Олександрія - 2:1
- Матч Динамо - Металіст 1925 перенесено
4 тур. 18 серпня 2023 рік
- 17:00. ЛНЗ - Полісся - 1:2
- 19:00. Зоря - Олександрія - 0:0
19 серпня 2023 рік
- 15:00. Верес - Ворскла - 1:2
- 17:00. Металіст 1925 - Минай - 1:0
- 19:00. Рух - Колос - 1:1
20 серпня 2023 рік
- 15:00. Дніпро-1 - Оболонь - 1:2
- 17:00. Чорноморець - Динамо - 3:2
- 19:00. Кривбас - Шахтар - 3:3
5 тур. 26 серпня 2023 рік
- 15:00. ЛНЗ - Металіст 1925 - 0:1
- 17:00. Олександрія - Полісся - 0:3
27 серпня 2023 рік
- 13:00. Минай - Зоря - 1:1
- 15:00. Колос - Шахтар - 0:2
- 17:00. Ворскла - Чорноморець - 2:1
28 серпня 2023 рік
- 17:00. Оболонь - Кривбас - 0:0
Матчі Динамо - Верес та Рух - Дніпро-1 перенесено
6 тур. 1 вересня 2023 рік
- 17:00. Верес - Чорноморець - 3:1
2 вересня 2023 рік
- 13:00. Минай - Шахтар - 1:4
- 15:00. Полісся - Оболонь - 2:0
- 17:00. Ворскла - Олександрія - 1:0
3 вересня 2023 рік
- 13:00. Дніпро-1 - ЛНЗ - 0:0
- 17:00. Колос - Кривбас - 0:3
- 19:00. Рух - Металіст 1925 - 1:1
- Матч Зоря - Динамо перенесено
7 тур. 15 вересня 2023 рік
- 18:30. Металіст 1925 - Зоря - 2:1
16 вересня 2023 рік
- 15:00. Чорноморець - Полісся - 1:0
- 17:00. Шахтар - Оболонь - 1:0
- 19:00. Олександрія - Минай - 1:1
17 вересня 2023 рік
- 13:00. ЛНЗ - Рух - 2:1
- 15:00. Дніпро-1 - Колос - 1:1
- 17:00. Кривбас - Верес - 2:1
18 вересня 2023 рік
- 17:00. Динамо - Ворскла - 2:0
8 тур. 22 вересня 2023 рік
- 17:00. Оболонь - Верес - 0:0
- 19:00. Олександрія - Чорноморець - 1:5
23 вересня 2023 рік
- 13:00. ЛНЗ - Динамо - 2:4
- 15:00. Полісся - Минай - 2:1
- 17:00. Ворскла - Кривбас - 1:4
- 19:00. Рух - Шахтар - 1:1
24 вересня 2023 рік
- 15:00. Зоря - Дніпро-1 - 0:1
- 17:00. Металіст 1925 - Колос - 0:0
9 тур. 30 вересня 2023 рік
- 15:00. Верес - ЛНЗ - 0:0
- 17:00. Шахтар - Ворскла - 1:2
- 19:00. Чорноморець - Зоря - 0:0
1 жовтня 2023 рік
- 13:00. Минай - Оболонь - 0:1
- 15:00. Кривбас - Рух - 1:3
- 17:00. Колос - Полісся - 0:0
- 19:00. Динамо - Олександрія - 4:2
Поточна турнірна таблиця:
2 жовтня 2023 рік
- 17:00. Дніпро-1 - Металіст 1925 - 1:0
10 тур. 6 жовтня 2023 рік
- 15:00. Полісся - Динамо - 3:2
7 жовтня 2023 рік
- 13:00. Дніпро-1 - Верес - 2:0
- 15:00. ЛНЗ - Олександрія - 0:0
- 17:00. Колос - Ворскла - 0:0
8 жовтня 2023 рік
- 13:00. Оболонь - Металіст 1925
- 15:00. Рух - Минай
- 17:00. Кривбас - Чорноморець
- Матч Зоря - Шахтар перенесено
11 тур. 21 жовтня 2023 рік
- Чорноморець - Минай
- Металіст 1925 - Кривбас
- Олександрія - Колос
- Ворскла - Полісся
- Оболонь - Зоря
- Динамо - Дніпро-1
- Верес - Рух
- Шахтар - ЛНЗ
12 тур. 28 жовтня 2023 рік
- ЛНЗ - Оболонь
- Минай - Верес
- Ворскла - Металіст 1925
- Кривбас - Дніпро-1
- Зоря - Полісся
- Колос - Динамо
- Рух - Олександрія
- Чорноморець - Шахтар
13 тур. 4 листопада 2023 рік
- Металіст 1925 - Чорноморець
- ЛНЗ - Колос
- Полісся - Кривбас
- Минай - Ворскла
- СК Дніпро-1 - Олександрія
- Верес - Зоря
- Рух - Оболонь
- Динамо - Шахтар
14 тур. 11 листопада 2023 рік
- Полісся - Металіст 1925
- Колос - Минай
- Олександрія - Верес
- Оболонь - Ворскла
- Зоря - ЛНЗ
- Кривбас - Динамо
- Чорноморець - Рух
- Шахтар - Дніпро-1
15 тур. 25 листопада 2023 рік
- Верес - Металіст 1925
- Минай - Кривбас
- Олександрія - Оболонь
- Ворскла - ЛНЗ
- Дніпро-1 - Чорноморець
- Колос - Зоря
- Динамо - Рух
- Шахтар - Полісся
Друге коло
16 тур. 2 грудня 2023 рік
- Полісся - Верес
- Чорноморець - ЛНЗ
- Колос - Оболонь
- Кривбас - Олександрія
- Дніпро-1 - Ворскла
- Минай - Динамо
- Зоря - Рух
- Шахтар - Металіст 1925
17 тур. 9 грудня 2023 рік
- Чорноморець - Колос
- ЛНЗ - Минай
- Металіст 1925 - Олександрія
- Полісся - Дніпро-1
- Кривбас - Зоря
- Динамо - Оболонь
- Ворскла - Рух
- Шахтар - Верес
18 тур. 24 лютого 2024 рік
- Оболонь - Чорноморець
- Верес - Колос
- ЛНЗ - Кривбас
- Дніпро-1 - Минай
- Зоря - Ворскла
- Металіст 1925 - Динамо
- Рух - Полісся
- Олександрія - Шахтар
19 тур. 2 березня 2024 рік
- Полісся - ЛНЗ
- Минай - Металіст 1925
- Ворскла - Верес
- Оболонь - Дніпро-1
- Олександрія - Зоря
- Динамо - Чорноморець
- Колос - Рух
- Шахтар - Кривбас
20 тур. 9 березня 2024 рік
- Металіст 1925 - ЛНЗ
- Кривбас - Оболонь
- Полісся - Олександрія
- Чорноморець - Ворскла
- Зоря - Минай
- Верес - Динамо
- Дніпро-1 - Рух
- Шахтар - Колос
21 тур. 16 березня 2024 рік
- Оболонь - Полісся
- Чорноморець - Верес
- Кривбас - Колос
- Олександрія - Ворскла
- ЛНЗ - Дніпро-1
- Динамо - Зоря
- Металіст 1925 - Рух
- Шахтар - Минай
22 тур. 30 березня 2024 рік
- Полісся - Чорноморець
- Верес - Кривбас
- Минай - Олександрія
- Колос - Дніпро-1
- Зоря - Металіст 19256
- Восркла - Динамо
- Рух - ЛНЗ
- Оболонь - Шахтар
23 тур. 6 квітня 2024 рік
- Верес - Оболонь
- Колос - Металіст 1925
- Минай - Полісся
- Чорноморець - Олександрія
- Кривбас - Ворскла
- Дніпро-1 - Зоря
- Динамо - ЛНЗ
- Шахтар - Рух
24 тур. 13 квітня 2024 рік
- ЛНЗ - Верес
- Полісся - Колос
- Оболонь - Минай
- Металіст 1925 - Дніпро-1
- Зоря - Чорноморець
- Олександрія - Динамо
- Рух - Кривбас
- Ворскла - Шахтар
25 тур. 20 квітня 2024 рік
- Металіст 1925 - Оболонь
- Чорноморець - Кривбас
- Олександрія - ЛНЗ
- Ворскла - Колос
- Верес - Дніпро-1
- Динамо - Полісся
- минай - Рух
- Шахтар - Зоря
26 тур. 27 квітня 2024 рік
- Минай - Чорноморець
- Кривбас - Металіст 1925
- Колос - Олександрія
- Полісся - Ворскла
- Зоря - Оболонь
- Дніпро-1 - Динамо
- Рух - Верес
- ЛНЗ - Шахтар
27 тур. 4 травня 2024 рік
- Оболонь - ЛНЗ
- Верес - Минай
- Металіст 1925 - Ворскла
- Дніпро-1 - Кривбас
- Полісся - Зоря
- Динамо - Колос
- Олександрія - Рух
- Шахтар - Чорноморець
28 тур. 11 травня 2024 рік
- Чорноморець - Металіст 1925
- Колос - ЛНЗ
- Кривбас - Полісся
- Ворскла - Минай
- Олександрія - СК Дніпро-1
- Зоря - Верес
- Оболонь - Рух
- Шахтар - Динамо
29 тур. 18 травня 2024 рік
- Металіст 1925 - Полісся
- Минай - Колос
- Верес - Олександрія
- Ворскла - Оболонь
- ЛНЗ - Зоря
- Динамо - Кривбас
- Рух - Чорноморець
- Дніпро-1 - Шахтар
30 тур. 25 травня 2024 рік
- Кривбас - Минай
- Оболонь - Олександрія
- ЛНЗ - Ворскла
- Чорноморець - Дніпро-1
- Зоря - Колос
- Рух - Динамо
- Полісся - Шахтар
- Металіст 1925 - Верес