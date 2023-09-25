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Суркіс заплатив майже 200 тисяч гривень за перший тиждень лікування Мілевського

Колишній гравець киян лікується
Сьогодні 21:38 564 0
Суркіс заплатив майже 200 тисяч гривень за перший тиждень лікування Мілевського
#Артем Мілевський, #Ігор Суркіс

Джерело - Чемпіон.

Президент Динамо Ігор Суркіс оплачує лікування ексфорварда киян Артема Мілевського.

Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк.

Перший тиждень лікування 38-річного ексфорварда обійшовся у 175 тисяч гривень.

105 тисяч передбачені за 7 діб стаціонарного лікування, яке включає дієтичне харчування, обслуговування медперсоналом, кисневу терапію та індивідуальний догляд. Ще 70 тисяч потрібно заплатити за лікування, консультації, медикаменти, лабораторні та діагностичні дослідження.

Раніше Алієв повідомив, що Мілевський перебуває в лікарні у важкому стані.

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