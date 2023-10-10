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Манчестер Юнайтед визначився із майбутнім Санчо

Джейдон Санчо взимку покине МЮ
Сьогодні 13:10 228 0
Манчестер Юнайтед визначився із майбутнім Санчо
Фото - Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Санчо, #Футбольні трансфери, #Ерік тен Гаг

Джерело - isport.ua.

Манчестер Юнайтед планує в зимове трансферне вікно позбутися вінгера Джейдона Санчо.

Про це повідомляє Daily Mail.

"Червоні дияволи" хочуть віддати гравця збірної Англії в оренду в січні та готові виплачувати йому частину зарплати. Футболіст на батьківщині заробляє 300 тис фунтів на тиждень.

Головний тренер команди Ерік тен Гаг вірить, що гравець надавав згубний вплив на команду. Після його усунення інші футболісти стали краще працювати на тренуваннях.

Цього сезону на рахунку 23-річного англійця три матчі в рамках АПЛ, в яких він не відзначився результативними діями.

Раніше померла дружина легендарного тренера Манчестер Юнайтед.

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