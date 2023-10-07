Померла дружина легендарного тренера Манчестер Юнайтед

Кеті Фергюсон померла у будинку подружжя у Чеширі. Їй було 84 роки.

Кеті Фергюсон, дружина колишнього тренера Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона, померла у віці 84 років.

Про це повідомляє The Sun.

Пара познайомилася ще у 1964 році, коли Алексу Фергюсону було 23 роки. Вони одружилися через два роки. У подружжя народилося троє синів – Марк та близнюки Даррен та Джейсон. Діти подарували леді Кетті та серу Алексу Фергюсону 12 онуків та одного правнука.

Леді Кеті померла вчора, 5 жовтня, в графстві Чешир.

Нагадаємо, Фергюсона та Венгера включили до Зали слави АПЛ.