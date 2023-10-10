Легенда Манчестер Юнайтед не вірить у команду Тен Гага

Манчестер Юнайтед не зможе завершити сезон в АПЛ у топ-5.

Про це розповів ексзахисник МЮ Гарі Невілл.

"Не впевнений, що Манчестер Юнайтед закінчить цей сезон у першій п'ятірці. Думаю, вони далекі від цього. Мене це дивує, тому що сім чи вісім тижнів тому вони були третіми, але, чесно кажучи, виходячи з того, що я бачу на даний момент момент – не думаю, що воротар адаптувався, він мав виручити, тож проблема є.

Якщо ваш голкіпер не освоївся і через це виникає нестабільність, це справді створює серйозну проблему. Подібне відбувалося в Юнайтед і при мені", – сказав Невілл.