Легенда Манчестер Юнайтед не вірить у команду Тен Гага

Джерело - isport.ua.
Манчестер Юнайтед не зможе завершити сезон в АПЛ у топ-5.
Про це розповів ексзахисник МЮ Гарі Невілл.
"Не впевнений, що Манчестер Юнайтед закінчить цей сезон у першій п'ятірці. Думаю, вони далекі від цього. Мене це дивує, тому що сім чи вісім тижнів тому вони були третіми, але, чесно кажучи, виходячи з того, що я бачу на даний момент момент – не думаю, що воротар адаптувався, він мав виручити, тож проблема є.
Якщо ваш голкіпер не освоївся і через це виникає нестабільність, це справді створює серйозну проблему. Подібне відбувалося в Юнайтед і при мені", – сказав Невілл.
Нагадаємо, після восьми турів АПЛ Манчестер Юнайтед посідає лише 10-те місце у турнірній таблиці, набравши 12 очок.
Нагадаємо, Санчо залишається відстороненим у Манчестер Юнайтед.