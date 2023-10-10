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Легенда Манчестер Юнайтед не вірить у команду Тен Гага

Колишній захисник Манчестер Юнайтед зробив прогноз на підсумкове місце клубу у турнірній таблиці АПЛ у сезоні-2023/24.
Сьогодні 11:38 255 0
Легенда Манчестер Юнайтед не вірить у команду Тен Гага
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Гарі Невілл

Джерело - isport.ua.

Манчестер Юнайтед не зможе завершити сезон в АПЛ у топ-5.

Про це розповів ексзахисник МЮ Гарі Невілл.

"Не впевнений, що Манчестер Юнайтед закінчить цей сезон у першій п'ятірці. Думаю, вони далекі від цього. Мене це дивує, тому що сім чи вісім тижнів тому вони були третіми, але, чесно кажучи, виходячи з того, що я бачу на даний момент момент – не думаю, що воротар адаптувався, він мав виручити, тож проблема є.

Якщо ваш голкіпер не освоївся і через це виникає нестабільність, це справді створює серйозну проблему. Подібне відбувалося в Юнайтед і при мені", – сказав Невілл.

Нагадаємо, після восьми турів АПЛ Манчестер Юнайтед посідає лише 10-те місце у турнірній таблиці, набравши 12 очок.

Нагадаємо, Санчо залишається відстороненим у Манчестер Юнайтед.

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