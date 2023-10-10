Конте може змінити Гарсію у Наполі

Наполі може змінити головного тренера

Керівництво Наполі після домашньої поразки від Фіорентини (1:3) оцінює можливість відставки коуча Руді Гарсії.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

У понеділок, 9 жовтня, відбулася зустріч між босом клубу Ауреліо Де Лаурентісом, менеджерами команди та головним тренером. Власники відкрито не висловлювали бажання припинити трудові відносини, але вже роздумують про можливі заміни.

Головним кандидатом у наставники неаполітанців є 54-річний італієць Антоніо Конте, це давня та нав'язлива ідея президента. Це єдиний претендент, заради якого Де Лаурентіс готовий піти на великі фінансові витрати.

Резервним варіантом є Ігор Тудор, 45-річний хорватський фахівець, який раніше тренував Удінезе, Хайдук, Верону та Марсель.