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Саттон: Де Хеа був набагато сильнішим голкіпером, ніж Онана

Кріс Саттон прокоментував гру Андре Онана
Сьогодні 15:10 249 0
Саттон: Де Хеа був набагато сильнішим голкіпером, ніж Онана
Фото - Getty Images
#Де Хеа, #Манчестер Юнайтед, #Андре Онана

Джерело - tribuna.com.

Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана демонструє низький рівень гри у порівнянні зі своїм попередником Давідом де Хеа.

Про це повідомляє екснападник Челсі Кріс Саттон.

"Онана непогано грає ногами, але, зрештою, потрібно використовувати руки, і я не думаю, що в цьому він досить хороший.

Люди люблять розбирати початок гольових атак: "Тут помилилися півзахисники, там неточна передача, тут Лінделеф міг краще зіграти". Але суть така, що багато років у Юнайтед були чудові воротарі: Шмейхель, Де Хеа.

Де Хеа був набагато сильнішим голкіпером, ніж Онана. Якби Онана виконував свою роботу, питань не виникало б. А зробити сейв у грі з Брентфордом було не так складно.

Думаю, Андре створює додатковий тиск на команду, і правда полягає в тому, що він недостатньо добрий для МЮ. Клуб зробив велику помилку, підписавши його", – заявив Саттон.

Раніше легенда Манчестер Юнайтед знищив Онана за матч з Баварією.

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