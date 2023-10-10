Саттон: Де Хеа був набагато сильнішим голкіпером, ніж Онана

Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана демонструє низький рівень гри у порівнянні зі своїм попередником Давідом де Хеа.

Про це повідомляє екснападник Челсі Кріс Саттон.

"Онана непогано грає ногами, але, зрештою, потрібно використовувати руки, і я не думаю, що в цьому він досить хороший.

Люди люблять розбирати початок гольових атак: "Тут помилилися півзахисники, там неточна передача, тут Лінделеф міг краще зіграти". Але суть така, що багато років у Юнайтед були чудові воротарі: Шмейхель, Де Хеа.

Де Хеа був набагато сильнішим голкіпером, ніж Онана. Якби Онана виконував свою роботу, питань не виникало б. А зробити сейв у грі з Брентфордом було не так складно.

Думаю, Андре створює додатковий тиск на команду, і правда полягає в тому, що він недостатньо добрий для МЮ. Клуб зробив велику помилку, підписавши його", – заявив Саттон.