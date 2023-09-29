Джерело - Football Italia.
Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду судитиметься з Ювентусом щодо боргу по зарплаті.
Про це повідомляє Football Italia.
Наступного тижня, 4 жовтня, почнуть слухання щодо позову футболіста проти клубу.
Португалець хоче отримати 19,9 млн євро, які клуб обіцяв йому заплатити, коли Кріштіану погодився відкласти виплату зарплати в перші місяці пандемії COVID.
Це було серед таємних виплат Ювентуса, в яких клуб підозрюють у справі щодо махінацій із зарплатами.
Ювентус та Роналду ніколи не говорили про цю ситуацію публічно.
Нагадаємо, власники WWE ведуть переговори з Роналду з приводу його появи на шоу.
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