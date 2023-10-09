Стали відомі терміни відновлення Оріховського

Оріховський близький до повернення в стрій Колоса

Півзахисник Колоса Павло Оріховський, котрий був травмований ще в поєдинку 6 туру УПЛ з Кривбасом, уже близький до повернення в стрій.

Про це повідомляє Sport.ua із посиланням на власні джерела.

Медперсонал клубу докладає зусиль, аби Оріховський зміг допомогти Колосу у поєдинку 11-го туру з Олександрією, який відбудеться 22 жовтня.

А от літні новачки Колоса – Андрій Тотовицький та бразильський легіонер Рангел – ще продовжують відновлюватися після пошкоджень і їхню появу в розташуванні ковалівців важко спрогнозувати.

Раніше Колос зіграв внічию із Ворсклою.