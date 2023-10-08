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﻿Колос - Ворскла 0:0: огляд матчу

Сьогодні 08:40 219 0
﻿Колос - Ворскла 0:0: огляд матчу
#Ворскла, #Колос

Джерело - Чемпіон.

Колос та Ворскла зіграли внічию в межах 10-го туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ
10 тур, 7 жовтня

Колос - Ворскла 0:0

Колос: Фесюн, Золотов, Чорноморець, Бондаренко, Бурда, Ємець, М'якушко (Ільїн, 65), Демченко, Мілько, Болбат (Велетень, 80), Безбородько (Попов, 65).

Запас: Мисак, Горох, Кукош, Гончаренко, Гусол.

Ворскла: Ісенко, Пердута, Челядін, Сантана (Хрипчук, 90+2), Корнієнко, Павлюк, Скляр, Кане, Нестеренко (Бацула, 90+2), Якубу (Крупський, 77), Степанюк.

Попередження: Демченко 48, Безбордько 64, Болбат 66, Скляр 89, Бурда 90+3

Запас: Єрмолов, Домолега, Хрипчук, Ізотов, Тіагуіньо, Черниш, Островський, Бацула

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