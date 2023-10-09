Севілья шукає нового головного тренера

Джерело - Чемпіон.

Аргентинський тренер Марсело Гальярдо відмовився очолити Севілью.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Тепер андалусійських клуб оцінює кандидатури Марселіно Гарсії Тораля, який у вересні пішов з Марселя, та Хаві Грасії, який тренував Лідс з лютого по травень.

Нагадаємо, Гальярдо перебуває в статусі вільного агента після того як залишив Рівер Плейт 31 грудня минулого року. Він працював у клубі з 2014-го, двічі вигравши з ним Кубок Лібертадорес.

Раніше Севілья звільнила головного тренера команди Менділібара.