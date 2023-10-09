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Марселіно може очолити Севілью

Севілья шукає нового головного тренера
Сьогодні 20:08 204 0
Марселіно може очолити Севілью
#Марселіно, #Севілья

Джерело - tribuna.com.

Севілья розглядає кандидатуру Марселіно Гарсії Тораля на вакантну посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє Relevo.

Між клубом та оточенням 58-річного іспанця вже відбулися перші контакти, але поки сторони далекі від домовленості.

Марселіно, згідно з кількома джерелами видання, з одного боку вмотивований повернутися до тренерської роботи в Іспанії, а з іншого має сумніви щодо надійності клубного проєкту і не надто впевнений у тому, що йому варто очолювати команду по ходу сезону.

Тораль не єдиний тренер, який розглядається керівництвом. У шорт-листі також є Хаві Грасія та Марсело Гальярдо, але обидва фахівці також хотіли би працювати з командою починаючи з передсезонного збору, щоб мати більше часу та можливостей прищепити складу свій стиль.

Нагадаємо, Марселіно вже очолював андалусійців з літа 2011-го по лютий 2012-го. За цей час команда здобула 9 перемог, 9 раз зіграла внічию та 9 разів програла.

Раніше Севілья звільнила головного тренера команди Менділібара.

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