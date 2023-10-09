Челсі готовий продовжити контракт із Сілвою

Джерело - Чемпіон.
Центральний захисник Челсі Тіагу Сілва може залишитися у лондонському клубі ще на сезон після завершення строку дії його контракту.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Чинна угода між сторонами спливає влітку наступного року.
Челсі вже готовий розпочати переговори з Сілвою щодо продовження контракту до червня 2025 року.
Влітку цього року у послугах 39-річного бразильця були зацікавлені декілька клубів з Саудівської Аравії, але його пріоритетом було залишитися у Челсі.
Нагадаємо, Мудрик втратив 5 млн у трансферній вартості.