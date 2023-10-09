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Челсі готовий продовжити контракт із Сілвою

Захисник може отримати новий контракт
Сьогодні 18:12 174 0
Челсі готовий продовжити контракт із Сілвою
#Челсі, #Тьяго Сілва

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Челсі Тіагу Сілва може залишитися у лондонському клубі ще на сезон після завершення строку дії його контракту.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Чинна угода між сторонами спливає влітку наступного року.

Челсі вже готовий розпочати переговори з Сілвою щодо продовження контракту до червня 2025 року.

Влітку цього року у послугах 39-річного бразильця були зацікавлені декілька клубів з Саудівської Аравії, але його пріоритетом було залишитися у Челсі.

Нагадаємо, Мудрик втратив 5 млн у трансферній вартості.

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