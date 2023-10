Почеттіно - про Мудрика: У кожного гравця є свої особливі обставини

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик продовжує прогресувати.

Про це розповів головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно.

On Mykhailo Mudryk. "He's improving. Every player has special circumstances and we need to understand that. It's a big job to try to understand and apply what we believe and help [him] to perform and improve."