Почеттіно - про Мудрика: У кожного гравця є свої особливі обставини

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик продовжує прогресувати.

Про це розповів головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно.

"Він вдосконалюється. У кожного гравця є свої особливі обставини - ми повинні розуміти це. Це велика робота - спробувати зрозуміти все та застосувати те, у що у віримо, та допомогти йому показувати рівень та прогресувати", – сказав Почеттіно.