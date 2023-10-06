Почеттіно - про Мудрика: У кожного гравця є свої особливі обставини

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик продовжує прогресувати.
Про це розповів головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно.
"Він вдосконалюється. У кожного гравця є свої особливі обставини - ми повинні розуміти це. Це велика робота - спробувати зрозуміти все та застосувати те, у що у віримо, та допомогти йому показувати рівень та прогресувати", – сказав Почеттіно.
On Mykhailo Mudryk. "He's improving. Every player has special circumstances and we need to understand that. It's a big job to try to understand and apply what we believe and help [him] to perform and improve."— Ben Jacobs (@JacobsBen) October 6, 2023
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