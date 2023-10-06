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Почеттіно - про Мудрика: У кожного гравця є свої особливі обставини

Сьогодні 16:58 151 0
Почеттіно - про Мудрика: У кожного гравця є свої особливі обставини
Фото: Getty Images

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик продовжує прогресувати.

Про це розповів головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно.

"Він вдосконалюється. У кожного гравця є свої особливі обставини - ми повинні розуміти це. Це велика робота - спробувати зрозуміти все та застосувати те, у що у віримо, та допомогти йому показувати рівень та прогресувати", – сказав Почеттіно.

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