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Хаві: Барселона домінувала практично протягом всього матчу з Гранадою

Хаві прокоментував нічию з Гранадою
Сьогодні 10:46 210 0
Хаві: Барселона домінувала практично протягом всього матчу з Гранадою
Фото: Getty Images
#Барселона, #Хаві Ернандес

Джерело - Marca.

Барселона домінувала протягом усього матчу 9-го туру іспанської Ла-Ліги з Гранадою (2:2).

Про це заявив головний тренер каталонців Хаві.

"Думаю, ми домінували практично протягом всього матчу. Мали моменти, заслуговували на більше, але наші помилки... Не можна так виходити на поле. Довелося почати гребти вже відтоді, команда була терплячою, домінувала на полі. Врешті-решт ми заслужили перемогу, але взяли очко, якого нам недостатньо. Це наша помилка в побудові гри.

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Нам треба було грати один в один. Перший пропущений вплинув на нас. Команда грала добре і після другого пропущеного. Тому маю гарні відчуття від гри, але не від результату. Виступи за першу команду давали мені впевненість, коли мені було 17-18 років. Коли бачимо, що футболіст може допомогти команді - даємо йому можливість.

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Ламін нам дуже допомагає і робить різницю. Він забивав важливий гол. Четвертий арбітр казав мені, що Ферран торкнувся м’яча, коли скасували гол наприкінці матчу. Але зрозуміло, що він його не торкався. Кому заважав Ферран? Якщо м’яч рухається так само, це нікому не заважає. Здається, з Кунде нічого серйозного, він у порядку", - сказав Хаві.

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