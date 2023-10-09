Нападник Барселона Ямал став наймолодшим автором голу в історії Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Форвард Барселони Ламін Ямал забив дебютний гол Ла-Лізі в матчі 9-го туру проти Гранади (2:2).
Про це повідомляє пресслужба каталонців.
Нападник став наймолодшим автором голу в історії чемпіонату Іспанії. Він відзначився у віці 16 років та 87 днів.
Lamine's first goal celebration. pic.twitter.com/19WReasnHW— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 8, 2023
Гранада - Барселона 2:2: огляд матчу Ла-Ліги
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