Нападник Барселона Ямал став наймолодшим автором голу в історії Ла-Ліги

Іспанець забив дебютний гол у Ла-Лізі

Джерело - Чемпіон.

Форвард Барселони Ламін Ямал забив дебютний гол Ла-Лізі в матчі 9-го туру проти Гранади (2:2).

Про це повідомляє пресслужба каталонців.

Нападник став наймолодшим автором голу в історії чемпіонату Іспанії. Він відзначився у віці 16 років та 87 днів.

Гранада - Барселона 2:2: огляд матчу Ла-Ліги

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