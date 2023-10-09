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Барселона втратила очки з Гранадою, Атлетіко обіграв Сосьєдад: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 9 туру Ла-Ліги
Сьогодні 00:02 815 0
Барселона втратила очки з Гранадою, Атлетіко обіграв Сосьєдад: результати матчів Ла-Ліги
#Атлетіко Мадрид, #Барселона, #Вільярреал, #Гранада, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Лас-Пальмас, #Реал Сосьєдад

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8-го жовтня, у 9-у турі іспанської Ла-Ліги відбулося 3 матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
9 тур, 8 жовтня

Вільярреал - Лас-Пальмас 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+2 Коко, 0:2 - 51 Карлона (пен), 1:2 - 90+2 Морено

Атлетіко - Реал Сосьєдад 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 22 Ліно, 1:1 - 73 Оярсабаль, 2:1 - 89 Грізманн (пен)

Алавес - Сельта 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 32 Перес, 1:1 - 35 автогол Бельєрін

Сельта - Хетафе 2:2 (2:2)

Голи: 0:1 - 2 Майораль, 1:1 - 24 Бамба, 1:2 - 33 Грінвуд, 2:2 - 43 Ларсен

Гранада - Барселона 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 1 Сарагоса, 2:0 - 29 Сарагоса, 2:1 - 45+1 Ямал, 2:2 - 86 Роберто

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