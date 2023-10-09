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Рішення УЄФА про допуск молодіжних збірних росії U-17 може бути скасоване

Сьогодні 08:49 357 0
Рішення УЄФА про допуск молодіжних збірних росії U-17 може бути скасоване

Джерело - The Independent.

Допуск молодіжних збірних росії U-17 може бути скасований УЄФА.

Про це повідомляє The Independent.

Існує напруга у тих національних федераціях, які не заявили одразу про відмову грати з росіянами. Також є невдоволення тим, як УЄФА порушила це питання.

Президент організації Александер Чеферін на останньому засіданні заговорив про це як про будь-яке інше питання без жодного попередження. Це викликало велике здивування і розглядалось у контексті з майбутнім аналогічним рішенням ФІФА.

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