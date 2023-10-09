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Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського

Титульний спонсор Дніпра Iacobucci сплатив команді 150 тисяч доларів за сезон і організував поїздку до Риму
Сьогодні 14:36 10071 0
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського

Джерело - Чемпіон.

Якщо у наших фанів запитати, яка українська команда мала аудієнцію у Папи Римського, більшість відповість, що, напевно, таких не було. І помиляться. 8 листопада 1989 року Дніпро Євгена Кучеревського у своєму Палаці Конгресів урочисто привітав Папа Іоанн-Павло ІІ. 

Як це відбулося? В 1988 році Дніпро вдруге у своєї історії став чемпіоном СРСР. Залізний завіс впав, європейські компанії почали співпрацю з радянськими командами. Італійська фірма Iacobucci, яка виробляла обладнання для літаків, вийшла на Дніпро з пропозицію стати титульним спонсором клубу. Iacobucci надало Дніпру спонсорську фінансову допомогу в розмірі 150 тисяч доларів та пошила два комплекти форми для команди з назвою свого бренду на футболках. Бонусом Дніпру було надано безкоштовний десятиденний відпускний вояж до Італії наприкінці сезону-1989.  

Сезон-1989 для команди Євгена Кучеревського вийшов непоганим. Дніпро завоював срібні медалі союзної першості та вперше в своєї історії виграв Кубок СРСР. Вдало команда зіграла і в Кубку європейських чемпіонів. В 1/16 фінали дніпряни здолали північноірландський Лінфілд, а в 1/8 фіналу австрійський Тіроль і вийшли до октету найкращих клубних команд Старого світу. Після чого президент Дніпра Ігор Ситников отримав повідомлення від титульних спонсорів. Вони домовились про аудієнцію команди з самим Папою Римським! Для цього потрібно прилетіти не пізніше 7 листопада, тому що вже наступного дня команда запрошена в ватиканський Палац Конгресів.

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Спеціально для зустрічі з Папою Римським Iacobucci пошив для Дніпра парадну форму - бордові піджаки і чорні брюки. Команду розмістили у містечку Фрозіноне під Римом. І зранку 8 листопада українці відправилися до Ватикану - прийом Папи Римського починався о 10:00. Такі прийоми відбувалися у 5-тисячному Палаці Конгресів чотири рази на рік. Делегації з різних країн  займали заздалегідь відведені їм місця. Дніпру надали центральний сектор партеру. 

 На високий подіум, який охоронявся ватиканською гвардією, піднялися кардинали, з'явився Папа Римський Іоанн-Павло ІІ, -  пригадував цю незабутню зустріч  Ігор Ситников, який в 1989-1991 роках обіймав посаду президента Дніпра. -  Присутні в залі піднялися і тривалими оплесками вітали його. Потім прозвучала коротка вступна промова, після якої Папа звертався до кожної делегації її мовою - англійською, німецькою, іспанською, французькою, польською. Коли черга дійшла до нас, Папа Римський сказав: "Вітаю футбольну команду Дніпро на італійській землі і бажаю, щоб вам завжди посміхалася фортуна". Ми слухали це звернення стоячи. Весь зал дружно аплодував. Розпорядник підвів нас до подіуму, Папа підійшов до нашої команди. Бесіда була короткою.  Папа зізнався, що в юнацтві грав у футбол і зараз цікавиться ним. Ми подарували Папі сувеніри -  блюдо з петриківським розписом, спортивні вимпели. Вручили їх під нестихаючі оплески залу. Настільки урочистого прийому в цей день не була удостоєна жодна делегація! Наступного дня всі ведучі газети Італії вийшли з фото Папи Римського з Дніпром. Це була перша радянська делегація, яку він прийняв. Вже після нас через якийсь час Іоанн-Павло ІІ надав аудієнцію Михайло Горбачову. 

Фото надані автором сайту історії ФК Дніпро Романом Лубінським

Максим Розенко, Чемпіон

 

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