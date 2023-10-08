Карпати здолали Буковину, Інгулець розгромив Чернігів: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 8 жовтня, у 11-му турі української Першої ліги відбулося 4 матчі.
Чемпіонат України - Перша ліга
11 тур, 8 жовтня
Група А
Нива (Бузова) - Поділля 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 7 Нехтій, 1:1 - 37 Доброхотов (пен), 2:1 - 57 Книш (пен)
Буковина - Карпати 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 62 Підлепенець
Група Б
СК Полтава - Лівий берег 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 16 Сухоручко, 1:1 - 25 Стрельцов, 2:1 - 51 Шмигельський
Інгулець - Чернігів 6:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 20 Кольцов, 2:0 - 27 Козак, 3:0 - 56 Шершень, 4:0 - 60 Козак, 4:1 - 78 Сердюк, 5:1 - 84 Квасов, 6:1 - 88 Гаджук
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!