Скрипник: Мої гравці виходять на поле не кукурудзу охороняти

У матчі 10-го туру УПЛ Ворскла та Колос (0:0) награли на нічию.

Про це заявив головний тренер полтавської команди Віктор Скрипник.

"Обі команди награли на нічию. Ми грали на виїзді, тому можемо бути задоволені. Зіграли на нуль. Це наша перша нічия майже за 5 місяців. Я бачу більше позитиву, ніж негативу.

У кінцівці були довгі передачі і тиск в нашій штрафний - мої гравці теж виходять на поле не кукурудзу охороняти, а в футбол грати. Борються, не програли, не пропустили", - сказав Скрипник.