Колос та Ворскла не визначили сильнішого в 10 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Колос та Ворскла зіграли внічию в межах 10-го туру української Прем'єр-ліги.
Матч завершився з рахунком 0:0.
Чемпіонат України - УПЛ
10 тур, 7 жовтня
Колос - Ворскла 0:0
Колос: Фесюн, Золотов, Чорноморець, Бондаренко, Бурда, Ємець, М'якушко (Ільїн, 65), Демченко, Мілько, Болбат (Велетень, 80), Безбородько (Попов, 65).
Запас: Мисак, Горох, Кукош, Гончаренко, Гусол.
Ворскла: Ісенко, Пердута, Челядін, Сантана (Хрипчук, 90+2), Корнієнко, Павлюк, Скляр, Кане, Нестеренко (Бацула, 90+2), Якубу (Крупський, 77), Степанюк.
Попередження: Демченко 48, Безбордько 64, Болбат 66, Скляр 89, Бурда 90+3
Запас: Єрмолов, Домолега, Хрипчук, Ізотов, Тіагуіньо, Черниш, Островський, Бацула
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