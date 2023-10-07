Головне
Полісся у меншості вирвало перемогу над Динамо в 10 турі УПЛ
Вчора 17:03 1665 2
Завацька вийшла до фіналу турніру в Португалії
Сьогодні 20:40 56
Колос та Ворскла не визначили сильнішого в 10 турі УПЛ
Сьогодні 19:21 157
Жирона з Довбиком здолала Кадіс, Реал без Луніна декласував Осасуну: результати матчів Ла-Ліги
Сьогодні 19:11 561
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол
Сьогодні 19:06 646
Евертон з Миколенком розгромив Борнмут із Забарним, Челсі з Мудриком розібрався з Бернлі: результати матчів АПЛ
Сьогодні 18:58 536
ЛНЗ та Олександрія розписали нульову нічию в 10 турі УПЛ
Сьогодні 18:32 147
Дніпро-1 переграв Верес у 10 турі УПЛ
Сьогодні 15:06 286
Збірна України обіграла Катар у кваліфікації на Олімпіаду-2024
Сьогодні 08:25 843
Ферстаппен впевнено виграв кваліфікацію Гран-прі Катару
Вчора 21:20 416
Прямі трансляції

Колос та Ворскла не визначили сильнішого в 10 турі УПЛ

Команди розписали нульову нічию
Сьогодні 19:21 157 0
Колос та Ворскла не визначили сильнішого в 10 турі УПЛ
#Колос, #Чемпіонат України, УПЛ, #Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

Колос та Ворскла зіграли внічию в межах 10-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Чемпіонат України - УПЛ
10 тур, 7 жовтня

Колос - Ворскла 0:0

Колос: Фесюн, Золотов, Чорноморець, Бондаренко, Бурда, Ємець, М'якушко (Ільїн, 65), Демченко, Мілько, Болбат (Велетень, 80), Безбородько (Попов, 65).

Запас: Мисак, Горох, Кукош, Гончаренко, Гусол.

Ворскла: Ісенко, Пердута, Челядін, Сантана (Хрипчук, 90+2), Корнієнко, Павлюк, Скляр, Кане, Нестеренко (Бацула, 90+2), Якубу (Крупський, 77), Степанюк.

Попередження: Демченко 48, Безбордько 64, Болбат 66, Скляр 89, Бурда 90+3

Запас: Єрмолов, Домолега, Хрипчук, Ізотов, Тіагуіньо, Черниш, Островський, Бацула

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України розгромила Сербію у кваліфікації на чемпіонат світу Збірна України розгромила Сербію у кваліфікації на чемпіонат світу 1195
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 16511
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 19724
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 11121
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 27669
ЛНЗ - Олександрія - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ ЛНЗ - Олександрія - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1472
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12894
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 35845
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3629
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 23699 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 215699 1
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18469 3