Головний тренер Вереса Сергій Лавриненко задоволений грою своїх підопічних у другому таймі матчу 10 туру УПЛ з Дніпром-1 (0:2).

Про це заявив сам фахівець.

"Гру можна умовно поділити на два тайми. До перерви ми дуже багато помилялися. Звідси і пропущені м'ячі. Елементарні помилки, які реалізував суперник. Але після другого гола команда отримала друге дихання, ми краще контролювали м'яч.

Я задоволений грою в другому таймі. Але щоб брати очки в матчі з таким суперником - не можна допускати таких простих помилок. Потрібно більше працювати, щоб не допускати таких помилок", - сказав Лавриненко.