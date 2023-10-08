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Лавриненко назвав головну причину поразки від Дніпра-1

Фахівець підвів підсумки матчу
Сьогодні 15:11 213 0
Лавриненко назвав головну причину поразки від Дніпра-1
#Верес, #Сергій Лавриненко, #СК Дніпро-1

Джерело - ФК Верес.

Головний тренер Вереса Сергій Лавриненко задоволений грою своїх підопічних у другому таймі матчу 10 туру УПЛ з Дніпром-1 (0:2).

Про це заявив сам фахівець.

"Гру можна умовно поділити на два тайми. До перерви ми дуже багато помилялися. Звідси і пропущені м'ячі. Елементарні помилки, які реалізував суперник. Але після другого гола команда отримала друге дихання, ми краще контролювали м'яч.

Я задоволений грою в другому таймі. Але щоб брати очки в матчі з таким суперником - не можна допускати таких простих помилок. Потрібно більше працювати, щоб не допускати таких помилок", - сказав Лавриненко.

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