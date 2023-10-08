Нападник Штутгарта побив рекорд Левандовського

Гірассі демонструє неймовірні цифри на старті сезону

Джерело - Чемпіон.

У матчі 7 туру Бундесліги нападник Штутгарта Серу Гірассі встановив рекорд у грі з Вольфсбургом (3:1).

Нападник оформив хет-трик. Для гвінейського форварда ці голи стали 11, 12 і 13 у чемпіонаті Німеччини сезону-2023/24 відповідно.

Таким чином, Серу перевершив рекорд форварда Баварії Роберта Левандовскі. У сезонах-2019/20 і 2020/21 поляк за 7 стартових турів забив 11 голів.

Зазначимо, що Гірассі вже побив і свій особистий рекорд результативності. У сезоні-2022/23 футболіст за весь чемпіонат Німеччини відзначився 12 м'ячами.