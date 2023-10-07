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Боруссія розібралася з Уніоном, Лейпциг втратив очки з Бохумом: результати матчів Бундесліги

Результати матчів 7 туру Бундесліги
Сьогодні 18:48 249 0
Боруссія розібралася з Уніоном, Лейпциг втратив очки з Бохумом: результати матчів Бундесліги
#Аугбсург, #Боруссія Дортмунд, #Бохум, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Вердер Бремен, #Вольфсбург, #Гоффенгайм, #РБ Лейпциг, #Уніон Берлін, #Штутгарт, #Дармштадт

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 жовтня, відбулося 4 матчі в межах 7 туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччина - Бундесліга
7 тур, 7 жовтня

Аугсбург - Дармштадт 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Скарке, 0:2 - 70 Кемпе (пен), 1:2 - 86 Демірович

Боруссія (Дортмунд) - Уніон 4:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 7 Фуллькруг, 1:1 - 9 Госенс, 1:2- 31 Бонуччі (пен), 2:2 - 49 Шлоттербек, 3:2 - 54 Брандт, 4:2 - 71 Рейрсон

РБ Лейпциг - Бохум 0:0

Штутгарт - Вольфсбург 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 34 Герхардт, 1:1 - 66 Гірассі (пен), 2:1 - 76 Гірассі, 3:1 - 82 Гірассі

Сьогодні відбудеться ще один матч у Бундеслізі:

19:30 Вердер - Гоффенгайм

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