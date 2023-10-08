Маліновський отримав посередню оцінку за матч з Міланом

Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський за матч з Міланом (0:1) отримав оцінку 6.5.

Про це повідомляє портал Sofascore.

Українець вийшов на поле з перших хвилин та відіграв 68 хвилин поєдинку, після чого був замінений.

Ця оцінка є середньою серед гравців генуезького клубу. Трішки гірший бал 6.4 українець отримав він Whoscored - 6.4. Проте, порівняно з іншими гравцями, цей бал є вищим ніж у першого статистичного ресурсу.

Маліновський 37 разів доторкнувся до м'яча, віддав 29 пасів з 34 (85%), виконав дві передачі в штрафний, виграв дві боротьби. Також новачок клубу 6 разів втратив м'яч, одного разу сфолив та раз відібрав м'яч.

Не дивлячись на зусилля генуезців, взяти очки їм не вдалося. На 87-й хвилині в матчі єдиний гол забив Пулішич.