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Дженоа з Маліновським програла Мілану, Ювентус переграв Торіно: результати матчів Серії А

Результати матчів 8 туру Серії А
Вчора 23:49 849 0
Дженоа з Маліновським програла Мілану, Ювентус переграв Торіно: результати матчів Серії А
#Болонья, #Дженоа, #Інтер, #Руслан Маліновський, #Мілан, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Торіно, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

У 8-у турі італійської Серії А відбулося 3 матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А
8 тур, 7 жовтня

Інтер - Болонья 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 11 Ачербі, 2:0 - 13 Мартінес, 2:1 - 19 Орсоліні (пен), 2:2 - 52 Зіркзе

Ювентус - Торіно 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Гатті. 2:0 - 62 Мілік

Дженоа - Мілан 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 87 Пулішич

Українець Руслан Маліновський вийшов у основному складі і провів на полі 68 хвилин.

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