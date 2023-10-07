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Президент Реала Перес захворів на коронавірус

76-річний іспанець захворів на коронавірус
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Президент Реала Перес захворів на коронавірус
#Реал Мадрид, #Флорентіно Перес

Джерело - Чемпіон.

Президент Реала Флорентіно Перес не був присутнім на матчі 9-го туру Ла-Ліги проти Осасуни (4:0) через хворобу.

Про це повідомив журналіст Хосе Луїс Санчес.

76-річний іспанець захворів на коронавірус.

У Переса вже вдруге діагностовано COVID-19. Вперше він хворів в лютому 2021 року.

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