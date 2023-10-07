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Жирона з Довбиком здолала Кадіс, Реал без Луніна декласував Осасуну: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 9 туру Ла-Ліги
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Жирона з Довбиком здолала Кадіс, Реал без Луніна декласував Осасуну: результати матчів Ла-Ліги
#Жирона, #Кадіс, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

У межах 9-го туру іспанської Ла-Ліги відбулося 2 матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
9 тур, 7 жовтня

Кадіс - Жирона 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 59 Гарсія

Артем Довбик вийшов у основі жирондинців і провів на полі 72 хвилини.

Реал Мадрид - Осасуна 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Беллінгем, 2:0 - 54 Беллінгем, 3:0 - 65 Вінісіус, 4:0 - 70 Хоселу

Андрій Лунін провів матч на лаві для запансих.

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Ла-Лізі:

19:30 Мальорка - Валенсія

22:00 Севілья - Райо Вальєкано

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