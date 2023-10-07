Головне
Полісся у меншості вирвало перемогу над Динамо в 10 турі УПЛ
Вчора 17:03 1695 2
Жирона з Довбиком здолала Кадіс, Валенсія з Яремчуком зіграла внічию з Мальоркою: результати матчів Ла-Ліги
Сьогодні 22:11 702
Евертон з Миколенком розгромив Борнмут із Забарним, Челсі з Мудриком розібрався з Бернлі: результати матчів АПЛ
Сьогодні 21:30 652
Ферстаппен став триразовим чемпіоном Формули-1
Сьогодні 21:18 280
Завацька вийшла до фіналу турніру в Португалії
Сьогодні 20:40 193
Колос та Ворскла не визначили сильнішого в 10 турі УПЛ
Сьогодні 19:21 205
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол
Сьогодні 19:06 702
ЛНЗ та Олександрія розписали нульову нічию в 10 турі УПЛ
Сьогодні 18:32 182
Дніпро-1 переграв Верес у 10 турі УПЛ
Сьогодні 15:06 318
Збірна України обіграла Катар у кваліфікації на Олімпіаду-2024
Сьогодні 08:25 880
Прямі трансляції

Жирона з Довбиком здолала Кадіс, Валенсія з Яремчуком зіграла внічию з Мальоркою: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 9 туру Ла-Ліги
Сьогодні 22:11 702 0
Жирона з Довбиком здолала Кадіс, Валенсія з Яремчуком зіграла внічию з Мальоркою: результати матчів Ла-Ліги
#Жирона, #Кадіс, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

У межах 9-го туру іспанської Ла-Ліги відбулося 3 матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
9 тур, 7 жовтня

Кадіс - Жирона 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 59 Гарсія

Артем Довбик вийшов у основі жирондинців і провів на полі 72 хвилини.

Реал Мадрид - Осасуна 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Беллінгем, 2:0 - 54 Беллінгем, 3:0 - 65 Вінісіус, 4:0 - 70 Хоселу

Андрій Лунін провів матч на лаві для запансих.

Мальорка - Валенсія 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 5 Родрігес, 1:1 - 45+3 Лопес

Роман Яремчук вийшов у стартовому складі і відіграв 58 хвилин.

Сьогодні відбудеться ще один матч у Ла-Лізі:

22:00 Севілья - Райо Вальєкано

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 16524
Збірна України обіграла Катар у кваліфікації на Олімпіаду-2024 Збірна України обіграла Катар у кваліфікації на Олімпіаду-2024 880
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 11195
ЛНЗ - Олександрія - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ ЛНЗ - Олександрія - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1505
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 27695
Колос - Ворскла - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Колос - Ворскла - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1155
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3629
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21210
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 136217
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 23705 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 301371
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 43125