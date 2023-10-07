Жирона з Довбиком здолала Кадіс, Валенсія з Яремчуком зіграла внічию з Мальоркою: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 9 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

У межах 9-го туру іспанської Ла-Ліги відбулося 3 матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

9 тур, 7 жовтня

Кадіс - Жирона 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 59 Гарсія

Артем Довбик вийшов у основі жирондинців і провів на полі 72 хвилини.

Реал Мадрид - Осасуна 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Беллінгем, 2:0 - 54 Беллінгем, 3:0 - 65 Вінісіус, 4:0 - 70 Хоселу

Андрій Лунін провів матч на лаві для запансих.

Мальорка - Валенсія 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 5 Родрігес, 1:1 - 45+3 Лопес

Роман Яремчук вийшов у стартовому складі і відіграв 58 хвилин.

Сьогодні відбудеться ще один матч у Ла-Лізі:

22:00 Севілья - Райо Вальєкано

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