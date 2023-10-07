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Тен Гаг: Усі в Манчестер Юнайтед підтримують Рашфорда

Ерік тен Га прокоментував результативність нападника команди Маркуса Рашфорда.
Сьогодні 15:23 187 0
Тен Гаг: Усі в Манчестер Юнайтед підтримують Рашфорда
Фото - Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг, #Маркус Рашфорд

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Юнайтед вірить у нападника команди Маркуса Рашфорда.

Про це розповів головний тренер команди Ерік тен Гаг.

"Ми знаємо його рівень. Усі в Манчестер Юнайтед підтримують Маркуса. Команда підтримує і вірить у нього. Я впевнений, що з такою впевненістю команди, яка стоїть за ним, все зміниться.

Нападникам, коли вони не забивають, потрібен один гол, щоб змінити ситуацію. І він прийде, адже Рашфорд - досвідчений гравець. Він знає, що коли він і команда роблять правильні речі, всі отримують імпульс, і він буде у вогні", - сказав тен Гаг.

Рашфорд востаннє забивав за Манчестер Юнайтед в матчі 4-го туру АПЛ проти Арсенала, який відбувся 3 вересня.

Раніше повідомлялося, що Санчо залишається відстороненим у Манчестер Юнайтед.

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