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Два гравці Динамо зацікавили європейські клуби

Взимку команду можуть покинути Георгій Бущан та Віталій Буяльський
Сьогодні 16:43 327 0
Два гравці Динамо зацікавили європейські клуби
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс

Джерело - Athletistic.

Динамо наразі не виступає проти продажу своїх провідних футболістів.

Про це повідомляє Athletistic.

 Президент клубу Ігор Суркіс начебто готовий відпустити лідерів, якщо будуть хороші пропозиції з-за кордону.

  Легенда дня: 48 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА

Зазначається, що таким чином команду взимку можуть покинути Георгій Бущан та Віталій Буяльський, ними цікавляться представники чемпіонатів Туреччини, Італії та Німеччини.

На Буяльського претендують Бешикташ та Фенербахче, на Бущана - Галатасарай, який може запропонувати 4 мільйони євро.

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