Два гравці Динамо зацікавили європейські клуби

Взимку команду можуть покинути Георгій Бущан та Віталій Буяльський

Джерело - Athletistic.

Динамо наразі не виступає проти продажу своїх провідних футболістів.

Про це повідомляє Athletistic.

Президент клубу Ігор Суркіс начебто готовий відпустити лідерів, якщо будуть хороші пропозиції з-за кордону.

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Зазначається, що таким чином команду взимку можуть покинути Георгій Бущан та Віталій Буяльський, ними цікавляться представники чемпіонатів Туреччини, Італії та Німеччини.

На Буяльського претендують Бешикташ та Фенербахче, на Бущана - Галатасарай, який може запропонувати 4 мільйони євро.

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