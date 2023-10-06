Джерело - Чемпіон.

6 жовтня 1975 року київське Динамо виграло Суперкубок УЄФА у грізної Баварії - 3:0 за сумою двох матчів.

У першому матчі, в Мюнхені, Динамо мінімально перемогло завдяки голу Олега Блохіна на 66-й хвилині.

Суперкубок УЄФА

9 вересня 1975 року

Мюнхен Олімпійський стадіон. 40000 глядачів

Баварія - Динамо 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 1:0 - 67 Блохін

Другий матч відбувався на заповненому вщент Республіканському (тепер Олімпійському) стадіоні.

Під завісу першого тайму Блохін вразив ворота німців.

На початку другої половини гри Блохін оформив дубль і закрив усі питання про переможця пари.

Суперкубок УЄФА

6 жовтня, 1975

Республіканський стадіон. 100 000 глядачів

Динамо - Баварія 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 - 40 Блохін, 2:0 - 53 Блохін

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