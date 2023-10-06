Ребров довикликав Сватка у збірну України

Наразі у збірну України викликано 26 футболістів

Джерело - УАФ.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров перевів з резервного списку до основного захисника СК Дніпро-1 Олександра Сватка.

Про це повідомляє УАФ.

Таким чином, на даний момент викликано 26 виконавців. Нагадаємо, раніше наставник синьо-жовтих перевів із резерву до основної когорти збірників Олександра Піхальонка та довикликав Назарія Русина замість травмованих Віктора Циганкова та Андрія Ярмоленка.

Склад національної збірної України:

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар" Донецьк), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва — "Динамо" Київ), Олександр Сваток ("Дніпро-1" Дніпро), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Сергій Кривцов ("Інтер" Маямі, США), Богдан Михайліченко ("Динамо" Загреб, Хорватія).

Півзахисники: Віталій Буяльський ("Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1" Дніпро), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Маліновський ("Дженоа" Генуя, Італія).

Нападники: Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо" Київ), Назарій Русин ("Сандерленд", Англія).

У резерві: Олександр Тимчик ("Динамо" Київ).

Нагадаємо, що синьо-жовті розпочнуть свій збір 8 жовтня в Празі, де 14-го числа зіграють номінально домашній матч відбору Євро-2024 з Північною Македонією. 17-го українці зіграють виїзний поєдинок проти Мальти.