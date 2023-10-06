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Манчестер Сіті хоче продовжити контракт із Голандом

Сіті і Ерлінг Голанд обговорять продовження контракту
Сьогодні 11:10 204 0
Манчестер Сіті хоче продовжити контракт із Голандом
Фото - gettyimages
#Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд може продовжити контракт із клубом.

Про це повідомив журналіст Daily Mail Джек Гоген.

Англійський клуб має намір провести найближчим часом переговори із футболістом збірної Норвегії. Йтиметься про пролонгацію угоди на один рік.

Цьогорічний контракт 23-річного гравця розрахований до літа 2027 року.

У поточному сезоні на рахунку Голанда вісім голів та один асист у семи матчах АПЛ.

Нагадаємо, Голанд, Мбаппе, Мессі - серед номінантів на приз гравцю року The Best від ФІФА.

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