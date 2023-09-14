Голанд, Мбаппе, Мессі - серед номінантів на приз гравцю року The Best від ФІФА

ФІФА назвала претендентів на приз гравцю року

ФІФА оголосила номінантів на звання найкращого гравця року The Best.

До списку увійшли 12 гравців. При складанні номінантів враховувався виступи у період з 19 грудня 2022 року до 20 серпня 2023. ЧС-2022 до уваги не брався.

Номінанти на приз гравець року The Best від ФІФА:

Кевін де Брейне, Бернарду Сілва, Ерлінг Голанд, Хуліан Альварес, Родрі (усі - Манчестер Сіті), Хвіча Кварацхелія, Віктор Осімхен (обидва - Наполі), Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті/Барселона), Ліонель Мессі (ПСЖ/Інтер Маямі), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Деклан Райс (Вест Гем/Арсенал), Марцело Брозович (Інтер/Аль-Наср).