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Голанд, Мбаппе, Мессі - серед номінантів на приз гравцю року The Best від ФІФА

ФІФА назвала претендентів на приз гравцю року
Сьогодні 18:52 115 0
Голанд, Мбаппе, Мессі - серед номінантів на приз гравцю року The Best від ФІФА
Фото - Getty Images

Джерело - fifa.com.

ФІФА оголосила номінантів на звання найкращого гравця року The Best.

До списку увійшли 12 гравців. При складанні номінантів враховувався виступи у період з 19 грудня 2022 року до 20 серпня 2023. ЧС-2022 до уваги не брався.

Номінанти на приз гравець року The Best від ФІФА:

Кевін де Брейне, Бернарду Сілва, Ерлінг Голанд, Хуліан Альварес, Родрі (усі - Манчестер Сіті), Хвіча Кварацхелія, Віктор Осімхен (обидва - Наполі), Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті/Барселона), Ліонель Мессі (ПСЖ/Інтер Маямі), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Деклан Райс (Вест Гем/Арсенал), Марцело Брозович (Інтер/Аль-Наср).

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