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Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця

У календарі вказано базові дати матчів
Сьогодні 16:25 24723 0
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця
#Агробізнес, #Буковина, #Епіцентр, #Карпати, #Металіст, #Нива Тернопіль, #Поділля, #Прикарпаття, #Нива Бузова, #Хуст

Джерело - Чемпіон.

27 липня 2023 року стартував футбольний сезон 2023/24 в українській Першій лізі. 

За результатами першого етапу команди, які посядуть з першого по п’яте місця груп А та Б формують Чемпіонську групу за вихід до УПЛ з урахуванням показників першого етапу в іграх між собою. Команди, що посіли шосте-десяте місця груп А та Б формують групу Вибування за право залишитися у Першій лізі. Матчі другого етапу відбудуться весною 2024 року.

Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги

Пропонуємо Вашій увазі календар матчів групи А. У календарі вказано базові дати матчів. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу матчу календар буде оновлюватися.

Календар матчів групи А української Першої ліги:

Перше коло

1 тур.

27 липня 2023 рік

  • 17:00. Буковина - Нива (Тернопіль) - 0:1

28 липня 2023 рік 

  • 15:00. Нива (Бузова) - Агробізнес - 2:1
  • 17:00. Карпати - Хуст - 1:0

29 липня 2023 рік

  • 15:00. Прикарпаття - Поділля - 1:1
  • 17:00. Металіст - Епіцентр - 0:1

2 тур. 6 серпня 2023 рік 

  • 14:00. Нива (Тернопіль) - Прикарпаття - 1:0
  • 15:30. Агробізнес - Металіст - 3:1
  • 16:30. Хуст - Епіцентр - 0:1
  • 16:30. Поділля - Нива (Бузова) - 0:2
  • 17:00. Карпати - Буковина - 2:1

3 тур. 11 серпня 2023 рік 

  • 15:30. Нива (Бузова) - Нива (Тернопіль) - 2:1
  • 16:00. Прикарпаття - Карпати - 0:1
  • 16:30. Епіцентр - Агробізнес - 1:1

12 серпня 2023 рік

  • 15:30. Буковина - Хуст - 0:0
  • 16:30. Металіст - Поділля - 1:1

4 тур. 18 серпня 2023 рік 

  • 17:00. Карпати - Нива (Бузова) - 1:1

19 серпня 2023 рік

  • 15:30. Хуст - Агробізнес - 0:1
  • 16:30. Поділля - Епіцентр - 0:0

20 серпня 2023 рік

  • 16:00. Буковина - Прикарпаття - 1:0
  • 17:00. Нива (Тернопіль) - Металіст - 0:1

5 тур. 25 серпня 2023 рік 

  • 17:00. Металіст - Карпати - 0:3

26 серпня 2023 рік

  • 15:00. Нива (Бузова) - Буковина - 1:0

27 серпня 2023 рік

  • 15:30. Прикарпаття - Хуст - 7:0
  • 16:00. Епіцентр - Нива (Тернопіль) - 2:3
  • 16:30. Агробізнес - Поділля - 0:0

6 тур. 2 вересня 2023 рік 

  • 13:00. Карпати - Епіцентр - 2:0
  • 14:30. Буковина - Металіст - 1:0

3 вересня 2023 рік

  • 14:30. Хуст - Поділля - 2:1
  • 15:00. Прикарпаття - Нива (Бузова) - 2:2
  • 17:00. Нива (Тернопіль) - Агробізнес - 0:0

7 тур. 9 вересня 2023 рік 

  • 15:00. Епіцентр - Буковина - 2:1
  • 16:00. Агробізнес - Карпати - 0:1

10 вересня 2023 рік

  • 15:00. Нива (Бузова) - Хуст - 2:2
  • 16:00. Поділля - Нива (Тернопіль) - 2:0

11 жовтня 2023 рік

  • Металіст - Прикарпаття

8 тур. 15 вересня 2023 рік 

  • 15:00. Прикарпаття - Епіцентр - 2:2
  • 15:30. Буковина - Агробізнес - 1:0
  • 16:30. Карпати - Поділля - 2:1

16 вересня 2023 рік

  • 13:00. Нива (Бузова) - Металіст - 0:0
  • 13:30. Хуст - Нива (Тернопіль) - 2:0

9 тур. 22 вересня 2023 рік 

  • 15:00. Поділля - Буковина - 1:1

23 вересня 2023 рік

  • 13:00. Металіст - Хуст - 0:3
  • 15:00. Епіцентр - Нива (Бузова) - 0:2
  • 15:30. Агробізнес - Прикарпаття - 1:1

24 вересня 2023 рік

  • 16:00. Нива (Тернопіль) - Карпати - 1:1

Друге коло

10 тур. 29 вересня 2023 рік 

  • 14:00. Поділля - Прикарпаття - 1:1

30 вересня 2023 рік

  • 14:30. Епіцентр - Металіст - 2:2
  • 15:30. Нива (Тернопіль) - Буковина - 0:1

1 жовтня 2023 рік

  • 14:00. Хуст - Карпати - 0:3
  • 14:30. Агробізнес - Нива (Бузова) - 1:0

Поточна турнірна таблиця:

11 тур. 6 жовтня 2023 рік 

  • 13:15. Металіст - Агробізнес - 1:2
  • 14:15. Прикарпаття - Нива (Тернопіль) - 0:0

7 жовтня 2023 рік

  • 13:30. Епіцентр - Хуст

8 жовтня 2023 рік

  • 13:30. Нива (Бузова) - Поділля
  • 14:30. Буковина - Карпати

12 тур. 14 жовтня 2023 рік 

  • Карпати - Прикарпаття
  • Хуст - Буковина
  • Нива (Тернопіль) - Нива (Бузова)
  • Поділля - Металіст
  • Агробізнес - Епіцентр

13 тур. 21 жовтня 2023 рік 

  • Нива (Бузова) - Карпати
  • Прикарпаття - Буковина
  • Металіст - Нива (Тернопіль)
  • Епіцентр - Поділля
  • Агробізнес - Хуст

14 тур. 28 жовтня 2023 рік 

  • Карпати - Металіст
  • Буковина - Нива (Бузова)
  • Хуст - Прикарпаття
  • Нива (Тернопіль) - Епіцентр
  • Поділля - Агробізнес

15 тур. 4 листопада 2023 рік 

  • Епіцентр - Карпати
  • Металіст - Буковина
  • Нива (Бузова) - Прикарпаття
  • Агробізнес - Нива (Тернопіль)
  • Поділля - Хуст

16 тур. 11 листопада 2023 рік 

  • Карпати - Агробізнес
  • Буковина - Епіцентр
  • Прикарпаття - Металіст
  • Хуст - Нива (Бузова)
  • Нива (Тернопіль) - Поділля

17 тур. 18 листопада 2023 рік 

  • Поділля - Карпати
  • Агробізнес - Буковина
  • Епіцентр - Прикарпаття
  • Металіст - Нива (Бузова)
  • Нива (Тернопіль) - Хуст

18 тур. 25 листопада 2023 рік 

  • Карпати - Нива (Тернопіль)
  • Буковина - Поділля
  • Прикарпаття - Агробізнес
  • Нива (Бузова) - Епіцентр
  • Хуст - Металіст
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