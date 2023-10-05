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Кривенцов: Перемога та 3 очки - це важливо, але грою я не дуже задоволений

Тренер Зорі прокоментував перемогу над Брейдабліком
Вчора 23:21 216 0
Кривенцов: Перемога та 3 очки - це важливо, але грою я не дуже задоволений
#Ліга конференцій, #Валерій Кривенцов, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Зорі Валерій Кривенцов залишився не задоволений грою команди в 2 турі групового етапу Ліги конференцій проти Брейдабліка (0:1).

Про це він заявив після гри.

"Спершу, хочу подякувати нашим Воїнам, які дають нам можливість грати та прославляти Україну на міжнародній арені. Матч виявився тяжкий, хлопців перед грою попереджали, що суперник – це одна з найактивніших ісландських команд. В принципі, сьогодні всі це побачили.

  Брейдаблік - Зоря 0:1: огляд матчу Ліги конференцій

Результатом задоволений, але по тим рішенням, які гравці приймали безпосередньо на полі, то ще треба багато попрацювати. Попереду ще багато серйозних та важливих поєдинків, перед якими треба всі свої помилки виправити. Перемога та 3 очки – це важливо, але грою я не дуже задоволений", - сказав Кривенцов.

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