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Брейдаблік - Зоря 0:1: огляд матчу Ліги конференцій

Вчора 22:31 286 0
Брейдаблік - Зоря 0:1: огляд матчу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Зоря здобула мінімальну перемогу над Брейдабліком у межах 2-го туру групового етапу Ліги конференцій.

Ліга конференцій УЄФА
2 тур, 5 жовтня

Брейдаблік - Зоря 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 35 Горбач

Склади команд:

Брейдаблік: А.Ейнарссон, Лудвікссон, Маргейрссон, Мумінович, Гюннлейгссон, Ейольфссон, Сігурдарсон (Сігурьонссон, 77), В.Ейнарссон, К.Ольсен, Стейндорссон, Сванторссон

Запас: Брагасон, Хельгасон, Адальстейнссон, Ф'єльдстед, Велер, Гуннарссон, Хлінссон, Оррасон, Стефанссон, Йеоман, Хадльссон

Зоря: Турбаєвський, Снурніцин, Яцик, Жордан, Нагнойний, Мишньов (Мічин, 83), Антюх (Данченко, 77), Вантух, Кирюханцев, Горбач, Герреро

Запас: Сапутін, Жилкін, Боль, Алефіренко, Дришлюк, Волошин, Бугай, Венделл

Попередження: Мішньов 66, Вантух 89, Джордан 90+2

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