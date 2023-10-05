Джерело - Чемпіон.
Зоря здобула мінімальну перемогу над Брейдабліком у межах 2-го туру групового етапу Ліги конференцій.
Ліга конференцій УЄФА
2 тур, 5 жовтня
Брейдаблік - Зоря 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 35 Горбач
Склади команд:
Брейдаблік: А.Ейнарссон, Лудвікссон, Маргейрссон, Мумінович, Гюннлейгссон, Ейольфссон, Сігурдарсон (Сігурьонссон, 77), В.Ейнарссон, К.Ольсен, Стейндорссон, Сванторссон
Запас: Брагасон, Хельгасон, Адальстейнссон, Ф'єльдстед, Велер, Гуннарссон, Хлінссон, Оррасон, Стефанссон, Йеоман, Хадльссон
Зоря: Турбаєвський, Снурніцин, Яцик, Жордан, Нагнойний, Мишньов (Мічин, 83), Антюх (Данченко, 77), Вантух, Кирюханцев, Горбач, Герреро
Запас: Сапутін, Жилкін, Боль, Алефіренко, Дришлюк, Волошин, Бугай, Венделл
Попередження: Мішньов 66, Вантух 89, Джордан 90+2
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