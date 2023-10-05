Валенсія: Висловлюємо обурення та неприйняття заявою Вінісіуса

Джерело - офіційний сайт Валенсії.

Валенсія опублікувала відповідь на свідчення Вінісіуса Жуніора, які він дав сьогодні в суді щодо расистського скандалу в травні цього року.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

"У зв’язку з опублікованою інформацією про нібито зроблену в суді заяву Вінісіуса про те, що весь стадіон Месталья вигукував расистські образи на його адресу під час матчу між Валенсією та Реалом минулого сезону, клуб хоче висловити своє здивування, неприйняття та обурення.

Вінісісус дав свідчення щодо расистських образ у матчі проти Валенсії

Як публічно визнав сам Карло Анчелотті, не можна в жодному разі узагальнювати поведінку вболівальників на весь стадіон Месталья. Клуб повністю усвідомлює всю серйозність цього питання. Расизму немає місця ні у футболі, ні в суспільстві, але з ним не можна боротися шляхом помилок або необґрунтованої брехні.

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Це питання вимагає залучення всіх і кожного, і футбольний клуб Валенсія розуміє, що ми повинні бути скрупульозно точними і відповідальними в цій ситуації. Вболівальників Валенсії не можна називати расистами, і ми вимагаємо, щоб Вінісіус публічно виправив свою заяву, яку він зробив сьогодні вранці", - йдеться в заяві.

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