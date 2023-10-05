Головне
Шахтар завдяки камбеку переміг Антверпен у 2 турі Ліги чемпіонів
Вчора 21:39 2552
Головний тренер збірної України з хокею пішов у відставку
Сьогодні 17:51 433
Стаховський: Бути українцем небезпечно, бо росіяни тебе вб’ють...
Сьогодні 17:35 493
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять"
Сьогодні 12:14 34549
Бєй пєтуха: 10 років тому Кличко декласував росіянина Повєткіна в Москві
Сьогодні 11:59 9249
Збірна України на тайбрейку поступилася Бразилії у кваліфікації на Олімпіаду-2024
Сьогодні 10:40 761
Калініна поступилась Гарсії у третьому колі турніру WTA 1000 у Китаї
Сьогодні 10:23 329
Ван Леувен: Зміни у тактиці призвели до голів
Сьогодні 08:37 1379 1
Огляд матчів 2 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:22 1551
Зоря зіграє з Брейдабліком та інші матчі 2-го туру Ліги конференцій
Сьогодні 01:10 832
Прямі трансляції

Лідер Ювентуса може пропустити туринське дербі через травму

Влахович не відновився від пошкодження
Сьогодні 18:36 154 0
Лідер Ювентуса може пропустити туринське дербі через травму
#Влахович, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Торіно, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Нападник Ювенутса Душан Влахович може пропустити матч 8-го туру Серії А проти Торіно.

Про це повідомляє журналіст Джованні Альбанезе.

У клубі песимістично налаштовані щодо готовності серба взяти участь у грі.

Лівий півзахисник Филип Костич повернувся до загальної групи "бьянконері".

Нагадаємо, скаути Ювентуса переглядали Судакова у матчі проти Антверпена.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Драма дня: Алдервейрелд не забив пенальті у ворота Шахтаря останнім ударом у матчі - ВІДЕО Драма дня: Алдервейрелд не забив пенальті у ворота Шахтаря останнім ударом у матчі - ВІДЕО 2851
Бєй пєтуха: 10 років тому Кличко декласував росіянина Повєткіна в Москві Бєй пєтуха: 10 років тому Кличко декласував росіянина Повєткіна в Москві 9249
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 4247
Антверпен - Шахтар 2:3. Як це було Антверпен - Шахтар 2:3. Як це було 6467
Її світовий рекорд протримався 26 років: Інеса Кравець святкує день народження Її світовий рекорд протримався 26 років: Інеса Кравець святкує день народження 8325
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 34549
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 22877
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 40528
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 49443
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 34549
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 23529 1
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 42138 1