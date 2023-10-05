Лідер Ювентуса може пропустити туринське дербі через травму

Джерело - Чемпіон.
Нападник Ювенутса Душан Влахович може пропустити матч 8-го туру Серії А проти Торіно.
Про це повідомляє журналіст Джованні Альбанезе.
У клубі песимістично налаштовані щодо готовності серба взяти участь у грі.
Лівий півзахисник Филип Костич повернувся до загальної групи "бьянконері".
#Kostic è tornato in gruppo stamattina, pessimismo sulla disponibilità di #Vlahovic per il derby. #Juventus— Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) October 5, 2023
Нагадаємо, скаути Ювентуса переглядали Судакова у матчі проти Антверпена.
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