Ювентус цікавиться хавбеком Шахтаря

Ювентус продовжує цікавитись послугами 21-річного хавбека Шахтаря та збірної України Георгія Судакова.

Про це повідомляє Juvefc.com.

У матчі "гірників" проти Антверпена (3:2) в рамках другого туру групового раунду Ліги чемпіонів були присутні скаути "Старої синьйори", завданням яких було зібрати якомога більше інформації про гравця, оскільки італійський клуб планує його потенційне придбання.

Ювентус оцінює можливість підписання Судакова вже у січневе трансферне вікно.

Раніше УЄФА назвала найкращого гравця матчу Антверпен - Шахтар.