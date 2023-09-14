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Манчестер Сіті продав усі квитки на домашні матчі в АПЛ цього сезону

Клуб планує збільшити кількість місць на Північній трибуні
Сьогодні 09:51 89 0
Манчестер Сіті продав усі квитки на домашні матчі в АПЛ цього сезону
Фото: AFP

Уболівальники Манчестер Сіті розкупили усі доступні квитки на домашні матчі своєї команди у нинішньому сезоні АПЛ.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

З поточної кампанії "містяни" після консультації з фанатською групою City Matters змінили політику продажу квитків. Тепер більша кількість людей одночасно може придбати квитки.

На ігри з Арсеналом, Манчестер Юнайтед та ще з шістьма клубами квитки були розкуплені протягом першої доби.

Манчестер Сіті наступного місяця запустить у продаж ще невеликий обсяг абонементів, по яких можна буде потрапити одразу на декілька матчів команди.

Також у перспективі клуб планує збільшити кількість місць на Північній трибуні до понад 60 тисяч.

Нагадаємо, Гвардіола повернувся до тренувань Манчестер Сіті після травми.

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