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Чикаго розгромив Інтер Маямі у МЛС

Сьогодні 08:25 288 0
Чикаго розгромив Інтер Маямі у МЛС
#Інтер Маямі, #Чикаго

Джерело - Чемпіон.

Інтер Маямі без травмованого Ліонеля Мессі поступився Чикаго з рахунком 1:4.

Український захисник Сергій Кривцов вийшов в основі у гостей та відіграв весь матч.

Інтер Маямі (33 очки) посідає передостаннє 14 місце серед 15 команд Східної конференції.

МЛС 

5 жовтня 

Чикаго Файр – Інтер Маямі  4:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Шакірі, 1:1 - Хосеф Мартінес (пен), 2:1 - 62 Хайле-Селасі, 3:1 - 66 Хайле-Селасі, 4:1 - 73 Шакірі

Раніше повідомлялося, що Мессі хоче, щоб Модрич перейшов в Інтер Маямі.

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