Чикаго розгромив Інтер Маямі у МЛС

Джерело - Чемпіон.
Інтер Маямі без травмованого Ліонеля Мессі поступився Чикаго з рахунком 1:4.
Український захисник Сергій Кривцов вийшов в основі у гостей та відіграв весь матч.
Інтер Маямі (33 очки) посідає передостаннє 14 місце серед 15 команд Східної конференції.
МЛС
5 жовтня
Чикаго Файр – Інтер Маямі 4:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 49 Шакірі, 1:1 - Хосеф Мартінес (пен), 2:1 - 62 Хайле-Селасі, 3:1 - 66 Хайле-Селасі, 4:1 - 73 Шакірі
Раніше повідомлялося, що Мессі хоче, щоб Модрич перейшов в Інтер Маямі.