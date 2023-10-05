Русин: Конкретики від Шахтаря не було

Шахтар не робив конкретних кроків щодо трансферу нападника Назарія Русина.

Про це розповів сам футболіст.

"Ніякої конкретики від Шахтаря не було. Ніхто до мене не звертався. І не було такого, що Патрік дзвонив мені і казав: "Давай у "Шахтар". Я з Патріком спілкуюся, і дуже добре спілкуюся. Але він мені ні разу не сказав: "Я хотів би тебе забрати" чи "Переходь у Шахтар".

Тренер навпаки дуже радий за мене. Цікавиться, як мої справи: "Усе буде добре, не переживай". Тож це все, напевно, на рівні чуток", - відзначив Русин.