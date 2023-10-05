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Русин: Конкретики від Шахтаря не було

Назарій Русин прокоментував інформацію про можливий перехід у Шахтар
Сьогодні 11:10 205 0
Русин: Конкретики від Шахтаря не було
#Назарій Русин

Джерело - football24.ua.

Шахтар не робив конкретних кроків щодо трансферу нападника Назарія Русина.

Про це розповів сам футболіст.

"Ніякої конкретики від Шахтаря не було. Ніхто до мене не звертався. І не було такого, що Патрік дзвонив мені і казав: "Давай у "Шахтар". Я з Патріком спілкуюся, і дуже добре спілкуюся. Але він мені ні разу не сказав: "Я хотів би тебе забрати" чи "Переходь у Шахтар".

Тренер навпаки дуже радий за мене. Цікавиться, як мої справи: "Усе буде добре, не переживай". Тож це все, напевно, на рівні чуток", - відзначив Русин.

Нагадаємо, влітку Русин перейшов у Сандерленд за 2 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Русин замінить Ярмоленка у збірній України.

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