Атлетіко переграв Феєнорд: результати 2 туру Ліги чемпіонів

Результати 2 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів

Груповий етап, 2 тур

04 жовтня

Антверпен - Шахтар 2:3 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Муя, 2:0 - 33 Баліквіша, 2:1 - 48 Сікан, 2:2 - 71 Ракицький, 2:3 - 76 Сікан

Атлетіко - Феєнорд 3:2 (2:2)

Голи: 0:1 - 7 Ермосо (автогол), 1:1 - 12 Мората, 1:2 - 34 Ганцко, 2:2 - 45+4 Грізманн, 3:2 - 47 Мората

Сьогодні, відбудеться ще шість матчів:

22:00. Боруссія Д - Мілан, група F

22:00. Ньюкасл - ПСЖ, група F

22:00. Порту - Барселона, група H

22:00. РБ Лейпциг - Манчестер Сіті, група G

22:00. Селтік - Лаціо, група E

22:00. Црвена Звезда - Янг Бойз, група G