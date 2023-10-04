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Атлетіко переграв Феєнорд: результати 2 туру Ліги чемпіонів

Результати 2 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:50 188 0
Атлетіко переграв Феєнорд: результати 2 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів
Груповий етап, 2 тур
04 жовтня

Антверпен - Шахтар 2:3 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Муя, 2:0 - 33 Баліквіша, 2:1 - 48 Сікан, 2:2 - 71 Ракицький, 2:3 - 76 Сікан

Атлетіко - Феєнорд 3:2 (2:2)

Голи: 0:1 - 7 Ермосо (автогол), 1:1 - 12 Мората, 1:2 - 34 Ганцко, 2:2 - 45+4 Грізманн, 3:2 - 47 Мората

Сьогодні, відбудеться ще шість матчів:

22:00. Боруссія Д - Мілан, група F

22:00. Ньюкасл - ПСЖ, група F

22:00. Порту - Барселона, група H

22:00. РБ Лейпциг - Манчестер Сіті, група G

22:00. Селтік - Лаціо, група E

22:00. Црвена Звезда - Янг Бойз, група G

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